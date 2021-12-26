Москва, , 08:05 — REGNUM Полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» Арсен Захарян может стать игроком мадридской команды «Реал». Об этом 26 декабря сообщает «Чемпионат».

Футбол Comfreak

По информации источника, над трансфером 18-летнего футболиста работают представитель хорватского хавбека «Реала» Луки Модрича — Владо Лемич, спортивный директор мадридцев Предраг Миятович, а также агент Срджан Еремич из Сербии.

Также указывается, что руководство «Реала» хочет оформить трансфер игрока летом 2022 года и в этом случае наиболее вероятным вариантом является покупка полузащитника с последующей арендой в «Динамо» еще на сезон.

При этом уточняется, что сумма сделки может составить около €20 млн, а с учетом бонусов — до €25 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Арсен Захарян сыграл в составе московского «Динамо» в 18 матчах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и семью голевыми пасами.