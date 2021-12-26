Оренбург, , 08:03 — REGNUM В Оренбурге начали курсировать муниципальные троллейбус и автобус, украшенные к Новому году. Украшенные снежинками и световой иллюминацией, они вышли на линию 24 декабря, сообщили журналистам в мэрии.

Украшенный к Новому году электробус

Дарья Антонова © ИА REGNUM

В салоне праздничное настроение создаёт новогодняя музыка. А на окнах переливаются светодиодные гирлянды. Праздничный транспорт будет курсировать включительно до 8 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Оренбурга открыли главный ледовый городок. Он будет работать до 16 января.