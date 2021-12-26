Оренбург, 26 декабря, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Оренбурге на площади им. Ленина начал работу ледовый городок. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

Алексей Колчин ИА REGNUM Новый год

По причине пандемии коронавируса официального открытия объекта не было. Тем не менее чиновники уверяют, что и без него атмосфера здесь праздничная. При этом безопасность граждан также обеспечена.

Новогодний городок будет открыт до 16 января. Потом его разберут.