Финикс , США, , 07:55 — REGNUM Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Финикс Санз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 26 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» (сс) Keith Allison

Игра состоялась на паркете «Футпринт Центр» в Финиксе и закончилась победой гостей со счетом 107:116.

Наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший во встрече 33 очка.

У «Финикса» самым результативным стал разыгрывающий Крис Пол, который набрал в игре 21 очко.

Отметим, это третья подряд победа «Голден Стэйт», которые в следующем матче 29 декабря примут у себя клуб «Денвер Наггетс». «Финикс» этим поражением прервал свою победную серию из пяти игр подряд и 28 декабря также дома встретится с командой «Мемфис Гриззлиз».