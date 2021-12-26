Ливерпуль, Великобритания, 26 декабря 2021, 07:46 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» во время зимнего трансферного окна не собирается покупать новых игроков. Об этом 26 декабря сообщает ESPN.
По информации источника, ливерпульская команда собирается усиливаться с помощью приобретенных летом новых футболистов.
В то же время, отмечается, что «Ливерпуль» продолжает следить за своими долгосрочными трансферными целями, такими как форвард клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и английский полузащитник дортмундской команды «Боруссия» Джуд Беллингем.
Отметим, в настоящее время «Ливерпуль» после 18 туров чемпионата Англии находится на втором месте турнирной таблицы с 41 очком в активе.