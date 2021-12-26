Ливерпуль, Великобритания, 26 декабря, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль» во время зимнего трансферного окна не собирается покупать новых игроков. Об этом 26 декабря сообщает ESPN.

Болельщики ФК «Ливерпуль» на трибуне стадиона

По информации источника, ливерпульская команда собирается усиливаться с помощью приобретенных летом новых футболистов.

В то же время, отмечается, что «Ливерпуль» продолжает следить за своими долгосрочными трансферными целями, такими как форвард клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и английский полузащитник дортмундской команды «Боруссия» Джуд Беллингем.

Отметим, в настоящее время «Ливерпуль» после 18 туров чемпионата Англии находится на втором месте турнирной таблицы с 41 очком в активе.