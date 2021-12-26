Сеул, 26 декабря, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor расформировала подразделение по разработке двигателей внутреннего сгорания в головном центре научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Об этом сообщает Business Korea.

Michael Hyundai

В декабре 2021 года в Hyundai прошла крупнейшая в истории компании реорганизация штаб-квартиры по исследованиям и разработкам. В головном научно-исследовательском центре Hyundai, в котором работает более 12 тыс. сотрудников, было расформировано подразделение по разработке двигателей внутреннего сгорания.

Этот отдел был преобразован в центр развития электрификации, который будет заниматься исследования и разработками в области электромобилей. Также в научно-исследовательском центре Hyundai было создано отдельное подразделение по разработке аккумуляторов для электромобилей.

Ранее в Hyundai представили планы по полному отказу от поставок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в США, Китай и страны Западной Европы к 2040 году. Полностью прекратить продажи авто с ДВС южнокорейский производитель планирует в 2045 году.