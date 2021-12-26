Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Санкции против России должны незамедлительно превентивно ввести страны Запада, чтобы вынудить её пойти на уступки. Такое заявление сделал бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в статье, опубликованной 26 декабря на сайте Центра анализа европейской политики.

Курт Волкер

По словам американского дипломата, политику наложения санкций на Россию только после того, как она «сделала что-то плохое», надо поменять. Волкер предложил накладывать санкции превентивно, вынуждая Россию идти на уступки. В частности, таким образом Волкер предлагает «предотвратить российскую агрессию» на Украине.

Американский дипломат не поясняет, каким образом перемещение Россией войск по своей территории может чем-то грозить Киеву.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США намерены использовать Всемирную торговую организацию (ВТО) для привлечения Россию к ответственности за импортозамещение и восстановление собственного производства.

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