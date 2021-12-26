Лос-Анджелес, США, , 07:34 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл команде «Бруклин Нетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 26 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Леброн Джеймс Keith Allison

Игра прошла на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась победой гостей со счетом 115:122.

При этом самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который остановился в шаге от дабл-дабла с 39 очками и девятью подборами.

В составе «Бруклина» наиболее результативным оказался защитник Джеймс Харден, оформивший во встрече трипл-дабл с 36 очками 10 подборами и 10 результативными передачами.

Отметим, это пятое подряд поражение «Лейкерс», которые в следующем матче 29 декабря на выезде сыграет с клубом «Хьюстон Рокетс». «Бруклин» проиграл прошлый матч 22 декабря дома встретится с командой «Вашингтон Уизардс».