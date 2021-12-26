Кемерово, , 07:34 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 26 декабря, за прошедшие сутки было выявлено 340 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 342 случая.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Новокузнецк — 73, Кемерово — 65, Междуреченск — 25, Прокопьевск — 24, Юрга — 23, Белово — 19, Ленинск-Кузнецкий — 14, Анжеро-Судженск — 12, Новокузнецкий МР — 11, Промышленновский МО — восемь, Кемеровский МО — семь, Гурьевский МО — шесть, Топкинский МО — шесть, Березовский — пять, Калтан — пять, Юрга — пять, Мыски — четыре, Осинники — четыре, Полысаево — четыре, Беловский МО — четыре, Прокопьевский МО — четыре, Ленинск-Кузнецкий — три, Тисульский МО — два, Яшкинский МО — два, Краснобродский — один, Тайга — один, Ижморский МО — один, Крапивинский МО — один, Мариинский МО — один», — сообщил оперативный штаб Кузбасса.

За это же время 286 пациентов с коронавирусом выздоровели, шестеро скончались.