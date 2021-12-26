Алжир, 26 декабря, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Игрок футбольного клуба «Оран» Софьян Лукар умер по дороге в больницу после сердечного приступа, произошедшего у него в ходе матча второго дивизиона чемпионата Алжира с командой «Саида». Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO).

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В середине первого тайма 28-летний футболист столкнулся с голкипером команды соперника, после чего ему была оказана помощь, и он смог продолжить матч. Спустя десять минут игрок перенес сердечный приступ и упал на газон, а затем скончался по дороге в больницу.

При этом в алжирской федерации футбольной лиги подчеркивают, что у Лукара не было каких-либо ограничений по здоровью.