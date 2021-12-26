Вашингтон, 26 декабря, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Плановая коррекция орбиты космического телескопа «Джеймс Уэбб» выполнена 26 декабря, сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Телескоп Джеймс Уэбб

Коррекция курса помогла более точно выстроить траекторию телескопа в направлении зоны целевого размещения во второй точке Лагранжа. В NASA отметили, что операция прошла успешно.

Планируется, что телескоп «Джеймс Уэбб» будет размещён на гало-орбите вокруг второй точке Лагранжа системы Солнце — Земля (около 1,5 млн км от Земли). Космический телескоп должен прибыть в планируемое место размещения в течение четырёх недель.

25 декабря ракета-носитель Ariane 5 с телескопом «Джеймс Уэбб» стартовала с космодрома «Куру» во Французской Гвиане. Новый телескоп призван заменить обсерваторию «Хаббл», работающую на околоземной орбите с 1990-го года.

Проект «Джеймс Уэбб» реализуется NASA при поддержке Европейского и Канадского космических агентств. Общие затраты на создание и запуск космического телескопа составили более $10 млрд.