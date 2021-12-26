Мадрид, 26 декабря, 2021, 07:18 — ИА Регнум. Английский защитник мадридского футбольного клуба «Атлетико» Киран Трипьер может перейти в команду «Ньюкасл». Об этом 26 декабря сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Киран Триппьер

По информации источника, в настоящее время клубы уже ведут переговоры по трансферу 31-летнего футболиста. Кроме того, указывается, что также «Ньюкасл» проявляет интерес к норвежскому защитнику «Шеффилда» Сандеру Берге.

Отметим, в нынешнем сезоне Киран Трипьер сыграл в составе «Атлетико» в 17 матчах и не отличился в них никакими результативными действиями. Его примерная трансферная стоимость составляет €20 млн.