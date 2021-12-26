Милуоки, США, 26 декабря, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» переиграл команду «Бостон Селтикс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 26 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nba.com Яннис Адетокунбо

Игра прошла на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась победой хозяев со счетом 117:113.

Самым результативным игроком встречи стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, который оформил в матче дабл-дабл с 36 очками и 12 подборами.

У «Бостона» наиболее результативным оказался легкий форвард Джейсон Тейтум, остановившийся в шаге от дабл-дабла с 25 очками и девятью подоборами.

Отметим, это третья подряд победа «Милуоки», который в следующем матче 29 декабря на выезде сыграет с клубом «Орландо Мэджик». «Бостон» выиграл прошлый матч и днем ранее также на выезде встретится с командой «Миннесота Тимбервулвз».