Брюссель, , 07:00 — REGNUM Заседание Совета Россия — НАТО (СРН) может состоятся в январе 2022 года. Как сообщило 25 декабря агентство Anadolu, дату определил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Предварительно, заседание Совета Россия — НАТО назначено на 12 января. По данным Anadolu, в настоящее время НАТО контактирует с Россией по данному вопросу. На эту же дату запланировано заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов стран-участниц альянса в Брюсселе.

Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО предлагает России провести заседание, посвящённое обсуждению ситуации на Украине. При этом Генсек альянса уточнил, что НАТО не будет идти на компромисс в вопросе самоопределения Украины и её праве на вступление в альянс.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила предложение, полученное Москвой из Брюсселя о созыве Совета Россия — НАТО, посвящённого ситуации на Украине. По словам Захаровой, предложение рассматривается в практическом плане. При этом представитель МИД РФ напомнила, что причиной приостановки СРН были «целенаправленные недружественные действия в отношении представительства России при НАТО».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам официального представителя МИД России Захаровой, заявления в США и ряде западных стран о том, что на переговорах с представителями России по гарантиям безопасности не будет рассматриваться вопрос нерасширения НАТО на восток, не соответствуют действительности.

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