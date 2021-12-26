Курган, 26 декабря, 2021, 06:56 — ИА Регнум. В Кургане задержали троих уроженцев одной из среднеазиатских республик, подозреваемых в наркоторговле. Об этом сообщает областное УМВД.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Операцию провели сотрудники ГИБДД. Они остановили автомобиль, в котором находились приехавшие из Екатеринбурга лица возрастом от 22 до 31 года. Внутри был обнаружен пакет, перемотанный скотчем, в котором оказалось более 38 граммов наркотика.

В Курган эти граждане приехали специально для сбыта вещества. Теперь им грозит до 20 лет колонии.