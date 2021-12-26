Кемерово, 26 декабря, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Кемерове сборщики «Яндекс.Еды» сообщили о забастовке. Они предупредили горожан о возможной задержке заказов.

Дарья Драй ИА REGNUM Доставка еды

Они требуют, чтобы руководство компании вышло с ними на связь. Об этом телеграм-каналу «Сибирь Медиа» сообщил один из лидеров забастовки Никита Булынцев.

Сборщики требуют, чтобы им ввели бонусы за скорость и количество сборки заказов, как в других регионах. Также они заявили, что спрос вырос, а зарплата нет.

Они готовы протестовать, пока московское руководство не начнёт переговоры. В случае увольнений, они готовы писать публичные посты.