Бразилиа, 26 декабря 2021, 06:33 — REGNUM Пять человек погибли, шестеро получили ранения во время празднования Рождества на футбольном поле в Бразилии. Об этом 25 декабря сообщило агентство Associated Press.
Инцидент произошёл в городе Форталеза. По данным секретариата общественной безопасности штата Сеара, двое убитых ранее привлекались к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом оружия и за участие в криминальных сообществах.
Согласно одной из выдвинутых версий, убийства связаны с криминальными разборками между местными преступными группировками. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых по факту произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве во время ограбления в Колумбии советника по связям с общественностью Управления по наркотикам и преступности ООН.
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