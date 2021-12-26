Бразилиа, , 06:33 — REGNUM Пять человек погибли, шестеро получили ранения во время празднования Рождества на футбольном поле в Бразилии. Об этом 25 декабря сообщило агентство Associated Press.

Убийства

Инцидент произошёл в городе Форталеза. По данным секретариата общественной безопасности штата Сеара, двое убитых ранее привлекались к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом оружия и за участие в криминальных сообществах.

Согласно одной из выдвинутых версий, убийства связаны с криминальными разборками между местными преступными группировками. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых по факту произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве во время ограбления в Колумбии советника по связям с общественностью Управления по наркотикам и преступности ООН.

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