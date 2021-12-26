Богота, , 06:08 — REGNUM Три человека погибли в результате стрельбы на территории военной базы, которую открыл их сослуживец в Колумбии. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба ВМС страны.

Стрельба Alexas_Fotos

Трагический инцидент произошёл на территории базы 11-го батальона военно-морской полиции на острове Сан-Андрес. По предварительной информации, морской пехотинец по неизвестной причине открыл стрельбу по своим сослуживцам.

В результате стрельбы погибли три человека, ещё один военнослужащий был госпитализирован с огнестрельным ранением. Стрелявший пехотинец погиб.

Президент Колумбии Иван Дуке выразил соболезнования родным и близким погибших. В настоящее время проводится расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте с отцепившейся бомбой на авиабазе в США.

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