Москва, , 05:35 — REGNUM Число иностранных граждан, получивших российское гражданство в период с января по ноябрь текущего года, составило 667 939 человек. Это следует из опубликованных 25 декабря данных МВД РФ по миграционной ситуации.

Паспорт гражданина России Studsovetmsudt.ru

В отношении 667 939 человек в период с января по ноябрь 2021 года включительно было принято решение о приобретении гражданства РФ. В прошлом году за такой же период гражданство России получили 563 342 иностранца. Таким образом, в текущем году получивших российское гражданство было почти на 105 тыс. человек больше, чем за такой же период 2020 года.

Кроме того, возросло число иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт. За 11 месяцев текущего года таких оказалось 11 895 887 человек, а за аналогичный период 2020 года их было 8 983 944 человека.

Отмечается, что подавляющее большинство среди желающих получить российское гражданство составляют граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин сообщил об отсутствии миграционных потоков из России в Европу.

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