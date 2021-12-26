Сува, 26 декабря, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Четыре землетрясения были зафиксированы сейсмологами в Тихом океане в районе островов Фиджи. Об этом 25 декабря сообщила геологическая служба США (USGS).

(сс) brewbooks Вид на Фиджи с высоты

Магнитуда подземных толчков составила 4,6, 5,0, 5,4 и 5,9, они были зарегистрированы в течение дня 25 декабря в период с 13:03 мск по 16:42 мск. Эпицентры землетрясений находились между островами Самоа, Тонга, Фиджи и Вануату в малонаселённых районах океана.

Очаги землетрясений залегали на глубине от 217 до 639 км. Информация о возможных пострадавших, либо разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,0, которое было зарегистрировано сейсмологами в центральной части Папуа — Новой Гвинеи.