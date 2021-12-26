Владивосток, 26 декабря, 2021, 03:52 — ИА Регнум. Севшую на мель в районе острова Клыкова в Приморском крае баржу с пассажирами спасательное судно буксирует к причалу во Владивостоке. Об этом 26 декабря сообщил журналистам представитель морского спасательно-координационного центра Владивостока.

U.S. Coast Guard Баржа

Уточняется, что на судне всё в порядке, пассажиры находятся в безопасности, у них есть свет и отопление. Баржу буксируют к причалу №44 во Владивостоке.

Информация о севшей на мель в районе острова Клыкова барже поступила в региональное отделение МЧС РФ в 10:00 мск 25 декабря. Судно следовало с острова Попова в сторону острова Русский, на его борту находились четыре пассажира. По предварительной информации, баржа потеряла ход из-за поломки винта, стала дрейфовать и села на мель. Затем судно сняло с мели ветром и баржа стала дрейфовать на восток.

Ранее ИА REGNUM сообщало о севшей на мель у берегов Владивостока барже с пассажирами на борту.