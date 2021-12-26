Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Группа американских ученых взяла мазки у 360 особей белохвостных оленей в девяти районах северо-восточного Огайо. Сбор материала проходил с января по март 2021 года. С помощью ПЦР-тестирования ученые обнаружили генетический материал по меньшей мере трех различных штаммов вируса у 35,8% особей. Статья об этом была опубликована в журнале Nature.

Олень LubosHouska

«Мы знали, что олени подвергаются воздействию в дикой природе, и что в лаборатории мы можем заразить их и вирус может передаваться от одной особи к другой. Если они смогут переносить его, у нас появится новый потенциальный источник SARS-CoV-2, поступающий к людям», — цитирует автора исследования из Университетя штата Огайо Эндрю Боумана журнал Nature.

По словам ученым, можно лишь предполагать, каким образом животные смогли заразиться этим вирусом. Некоторые считают, что олени могли заразиться от водного источника.