Тюмень, 26 декабря, 2021, 03:18 — ИА Регнум. В Тюмени во время выступления в местном цирке канатоходец упал с высоты. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Тюменского цирка.

В цирке

Инцидент произошёл 25 декабря во время новогоднего шоу «Звёздный круиз». Отмечается, что братья Суанбековы в программе выступают на американском колесе смелости без страховки. Зрители засняли момент падения артиста на манеж и выложили в социальных сетях.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что пострадавшего скорая помощь доставила в областную клиническую больницу №2.

«С артистом-канатоходцем Махмудом Суанбековым всё в порядке! Переломов нет. Всё хорошо!», — пишут коллеги в Instagram-аккаунте Тюменского цирка.