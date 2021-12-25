Курган, 26 декабря, 2021, 02:40 — ИА Регнум. В Курганской области перед судом предстанут участники организованной преступной группы (ОПГ), занимавшиеся подпольной банковской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

40.мвд.рф Банковская операция

Участники ОПГ обвиняются в изготовлении, хранении и сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств, с предоставлением в налоговую инспекцию для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, якобы возглавлявших заведомо фиктивные предприятия.

По версии следствия, преступная группа с 2016-го до 2019 года осуществляла инкассацию и обслуживание физических и юридических лиц без регистрации и специального разрешения, минуя предусмотренные банковской системой процедуры, бесконтрольно обналичивали деньги. То есть занимались «отмыванием» денег. Таким способом за три года они обналичили не менее 266 млн рублей, получив преступный доход в размере 34 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.