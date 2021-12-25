Москва, 26 декабря, 2021, 02:32 — ИА Регнум. Первый в наступающем 2022 году запуск британских спутников связи OneWeb запланирован в феврале. Об этом 25 декабря сообщил генеральный директор АО «Главкосмос» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов в беседе с ТАСС.

OneWeb Спутниковая группировка OneWeb

Всего на 2022 год запланировано семь запусков спутников OneWeb, первый из них запланирован на февраль. Пуск будет осуществлён из Гвианского космического центра (ГКЦ), расположенного возле города Куру во Французской Гвиане.

Ближайший запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 спутниками OneWeb будет осуществлён с космодрома «Байконур», он запланирован на 27 декабря.

Низкоорбитальные спутники связи OneWeb предназначены для обеспечения высокоскоростным интернетом потребителя через спутниковую связь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и с космическими аппаратами OneWeb установлена на стартовый стол на космодроме «Байконур».