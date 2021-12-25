Вашингтон, 26 декабря, 2021, 02:14 — ИА Регнум. 25 декабря режиссер нового фильма «King's Man: Начало» Мэтью Вон рассказал о деталях процесса съемки картины: «Чем я больше заставляю кинопродюсеров нервничать, тем больше я верю в свою затею. Я просто знаю, что это будет выделяться. Я не знаю, найдет ли это отклик в аудитории, но по крайней мере, мы будем ощущать, что раздвигаем границы кинематографа и делаем что-то, выходящее за рамки привычной формулы», — цитирует Вона издание The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Kingsman: Секретная служба». реж Мэттью Вон. 2015. США, Великобритания Перестрелка

Ранее сообщалось, что студия 21st Century Fox не дала положительной оценки идее о сеттинге третьего фильма франшизы. По задумке режиссера Мэтью Вона, действия фильма должны проходить в сеттинге Первой мировой войны.

Первый фильм кинофраншизы «Kingsman: Секретная служба» вышел в свет 13 декабря 2014 года. Премьера в России состоялась лишь 12 декабря 2015 года. За время проката фильм собрал более 414 миллионов долларов при бюджете в 81 миллион долларов.