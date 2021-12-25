Пекин, 26 декабря, 2021, 02:04 — ИА Регнум. 25 декабря в социальных сетях сообщил об ограничении работы онлайн-сервиса цифрового распространения видеоигр Steam. Теперь международный клиент магазина навсегда попал в черный список властей страны. Пользователи из Китая больше не имеют к нему доступа.

Steam

В социальной сети Twitter пользователи уже начали искать обходные пути, чтобы воспользоваться онлайн-сервисом. Также начали поступать предложения, каким VPN пользоваться для обхода ограничений.

Тем не менее в Китае действует ограниченная версия Steam, включающая в себя чуть менее 50 видеоигр, в каждой из которых отсутствует насилие и жестокость.