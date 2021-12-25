Москва, 26 декабря, 2021, 01:59 — ИА Регнум. Видеосервис Wink представил восемь новых фильмов и сериалов, которые пополнят ассортимент онлайн-кинотеатра к Новому году. Например, вчера, 24 декабря, видеосервис пополнил третий сезон сериала «Призраки» и российский фильм «Летчик».

Скриншот с YouTube Спецмашина из фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

С 29 декабря на сервисе будут доступны картины российских киностудий «Вампир средней полосы» и «Зема».

В начале нового 2022 года ассортимент видеосервиса пополнят «10 дней с Сантой», «Небо», «Чиновник» и «Охотники за привидениями: наследники». Последний вышел в мировой прокат 2 декабря 2021 года и получил 95% положительных отзывов зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes.