Казань, 26 декабря, 2021, 01:58 — ИА Регнум. Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Татарии. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скорая помощь

Информация об отравлении угарным газом пяти человек поступила от дежурного врача станции скорой медицинской помощи города Казани. Инцидент произошёл в частном доме, расположенном в Приволжском районе на улице Поперечно-Кукушкинская.

Были госпитализированы девушка 2003 года рождения и малолетняя девочка 2021 года рождения с отравлением угарным газом лёгкой и средней степени. Ещё две женщины 1975 и 1999 годов рождения и девочка 2007 года рождения отказались от госпитализации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что супружеская пара в Татарии погибла, отравившись угарным газом.