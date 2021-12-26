Лондон, , 01:50 — REGNUM Британский актер Дэниел Кейг, сыгравший роль Джеймса Бонда в серии фильмов об агенте 007, выступил против цифрового релиза фильмов: «Одна из величайших вещей, которые произошли — это то, что мы запустили этот фильм (речь о «Не время умирать») в кинотеатрах. Вот где должны быть фильмы о Бонде. Они не так хорошо смотрятся на телефоне. Они отлично смотрятся на экранах Imax и на 30-футовом экране», — цитирует актера ScreenRant.

Дэниел Крэйг Glyn Lowe PhotoWorks

Ранее сообщалось, что следующим исполнителем роли Джеймса Бонда в знаменитой кинофраншизе может стать Генри Кавилл, известный по фильмам «Агенты А.Н.К.Л.» и «Лига справедливости Зака Снайдера». Также актер снялся в сериале «Ведьмак» от Netflix.

Премьера последнего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» состоялась 28 сентября 2021 года. В России лента вышла в прокат неделю спустя, 7 октября.