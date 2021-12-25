Москва, 26 декабря, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Российский кинокритик Антон Долин заболел коронавирусом. Об этом 25 декабря проинформировала радиостанция «Говорит Москва»: «У меня выходные, и я болен ковидом», — сказал Долин в эфире радиопрограммы.

Svklimkin Антон Долин — российский журналист, кинокритик, литературный критик

В прошлом году Антон Долин покинул состав экспертного состава Фонда кино, в котором на тот момент являлся единственным кинокритиком. Тогда он объяснил это тем, что «перестал понимать смысл своей работы». Также Долин рассказал, что большинство членов совета голосовали за те фильмы, которые, как им казалось, будут успешны в плане кассовых сборов.

Стоит также напомнить, что незадолго до ухода из экспертного состава Фонда кино, кинокритик также покинул шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.