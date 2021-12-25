Ульяновск, 26 декабря, 2021, 00:50 — ИА Регнум. Около 20 населённых пунктов остались без энергоснабжения из-за сильной метели и ветра в Ульяновской области. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

По данным регионального ведомства, частично отключены от энергоснабжения 129 населённых пунктов, в зону отключения попали 7 616 домов, 16 470 человек, в том числе 3 200 детей. Отключения произошли в пяти муниципальных районах и двух городских округах.

Для восстановления подачи электроэнергии было привлечено 80 человек и 26 единиц техники. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Донецкой Народной Республике из-за аварии на электросетях были обесточены пять населённых пунктов.