Вашингтон, 26 декабря, 2021, 00:50 — ИА Регнум. В свет вышел первый тизер-трейлер нового блокбастера от киностудии Marvel «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия». Режиссером-постановщиком картины выступит Сэм Рэйми, ранее режиссировавший трилогию о «Человеке-пауке» с Тобби Магуайром в главной роли.

Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США Доктор Стрэндж

Главные роли в фильме «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия» сыграют Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Ольсен, Майкл Стулбарг, Рэйчел МакАдамс, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджиофор.

Мировая премьера новой киноленты состоится 4 мая 2022 года. Премьера в России запланирована на 5 мая.