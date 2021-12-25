Вашингтон, 26 декабря, 2021, 00:43 — ИА Регнум. Недавно вышедший фильм киновселенной Marvel «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холандом в главной роли получил наилучший рейтинг зрителей на агрегаторе Rotten Tomatoes за всю историю существования сайта. Фильм получил 99% положительных отзывов зрителей и 94% положительных отзывов кинокритиков.

Цитата из видео «SPIDER-MAN: NO WAY HOME — Official Trailer» Youtube.com Человек-паук

Рейтинг был составлен на основе 332 рецензий западных обозревателей.

Ранее сообщалось, что «Человек-паук: Нет пути домой», собравший за первые 10 дней проката более 800 миллионов евро, стал самым кассовым фильмом не только в 2021 году, но и за весь период пандемии коронавируса.

Мировая премьера картины состоялась 15 декабря 2022 года.