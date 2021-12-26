Браззавиль, , 00:21 — REGNUM Как минимум семь человек погибли в результате взрыва бомбы в ресторане на востоке Демократической Республики Конго. Об этом 25 декабря сообщает агентство Associated Press.

Жители Конго Иван Шилов © ИА REGNUM

Взрыв произошёл в одном из ресторанов города Бени во время празднования католического Рождества. Мэр города и глава городской полиции Нарцисс Мутеба Кашал уточнил, что среди погибших были два ребёнка. После взрыва в районе началась стрельба. Информация о пострадавших уточняется.

По данным мэра города, в настоящее время ведётся расследование с целью установить организаторов теракта. Предполагается, что взрыв могли организовать исламские экстремисты, участники одной из группировок, терроризирующих население на востоке ДР Конго.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве к кафе в городе Бени на востоке ДР Конго.

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