Москва, 25 декабря, 2021, 23:47 — ИА Регнум. На результаты в женских одиночных соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию отреагировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Фигурное катание

«Девочки у нас с другой планеты, их надо любить и наслаждаться каждыми прокатами, — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24. — Такой чемпионат России сильнее любого мирового, они у нас очень сильные».

Как передавало ИА REGNUM, 25 декабря фигуристка Камила Валиева завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию. Второе место заняла Александра Трусова, бронза досталась Анне Щербаковой.

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