Бишкек, , 23:46 — REGNUM Пограничная служба Киргизии перешла на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном, сообщили 25 декабря в пресс-службе погранведомства.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным погранслужбы Киргизии, 25 декабря они зафиксировали скопление таджикских военных близ границы напротив киргизских сел Дамба и Максат. Кроме того, в приграничном районе в местности Эки-Таш произошел инцидент со стрельбой.

«Сразу после инцидента в местности Эки-Таш состоялась встреча начальников пограничных застав Киргизии и Таджикистана, которые с целью стабилизации обстановки выставили дополнительные пограничные наряды», — сообщили в пресс-службе.

Подразделения пограничной службы Киргизии, дислоцированные на данном участке госграницы, переведены на усиленный вариант несения службы, добавили там.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря погранвойска госкомитета национальной безопасности Таджикистана обнародовали заявление, в котором обвиняют в провокационных действиях граждан и пограничников Киргизии.

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