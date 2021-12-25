Вашингтон, 25 декабря, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Американский стриминговый сервис HBO Max опубликовал видеоролик, посвященный новинкам и премьерам 2022 года. Также видеоролик можно посмотреть в официальном Twitter-аккаунте сервиса.

JasonParis HBO

В содержании видеоматериала присутствуют кадры из таких новых проектов сервиса, как «Дом дракона», «Любовь и смерть», «Отряд самоубийц», «Сплетница», «Мир Дикого Запада», «Эйфория» и «Темное начало».

Ранее сообщалось, что приквел «Игры престолов» «Дом Дракона» является одним из самых, если не самым ожидаемым сериалом 2022-го года.