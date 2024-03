Вашингтон, 25 декабря, 2021, 23:10 — ИА Регнум. На портале We Got This Covered появилась информация о том, что американский актер Майкл Китон вернется к роли Бэтмена в новом фильме Адиль Эль Арби и Билала Фалла «Бэтгерл», дата премьеры которого еще не объявлено, но известно, что фильм выйдет в 2022 году.

Также сообщается, что в фильме сыграют Дж. К. Симмонс, Брэндан Фрейзер, Лесли Грейс и Джейкоб Скипио.

Майкл Китон снял в фильме студии Warner Bros. «Бэтмен» 1989 года, а также в картине «Бэтмен возвращается» 1992 года. Также актер принял участие в создании фильма киностудии Marvel «Человек-паук: Возвращение домой».

Также Майкл Китон известен по исполнению ролей в фильмах «Моя жизнь», «Бердмен», «В центре внимания» и «Основатель».