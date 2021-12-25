Париж, 25 декабря, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Во Франции за сутки 24 декабря выявили почти 105 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом выявленных случаев с начала пандемии, сообщает Национальное агентство общественного здравоохранения при министерстве здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 25 декабря за сутки выявлено 104 611 подтвержденных новых случаев», — говорится в сообщении.

Ранее во Франции не выявляли более 100 тыс. заболевших в сутки. За сутки 23 декабря в стране было зарегистрировано 94 124 новых случая инфицирования коронавирусом

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По данным минздрава, рост заболеваемости связан с приходом нового дельта-штамма.

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