США, 25 декабря, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Режиссер сериала «Соколиный глаз» от киностудии Marvel Риз Томас рассказал о планах на второй сезон шоу: «Я не могу говорить о планах на будущее в рамках поддержания секретности. Когда выходит шоу, ты никогда не знает, как оно будет воспринято зрителями, поэтому было безумно приятно наблюдать за тем, с какой теплотой люди приняли его и как искренне наслаждались им. Мне понравилось радушие, с которым аудитория встретила персонажа Хейли, как бы заранее прочно укрепив ее позиции в MCU (Marvel Cinematic Universe). С нетерпением жду момента, когда героиня начнет двигаться дальше. И да, мне понравилось гулять по уголкам киновселенной Marvel, поэтому я бы с удовольствием продолжит работу на проектом», — цитирует Риза Томаса издание Variety.

Цитата из м/с «Соколиный глаз» Реж. Берт & Берти, Риз Томас. 2021. США Соколиный глаз (Джереми Реннер) и его напарница Кейт Бишоп (Хейли Стейнфилд)

Последний эпизод первого сезона сериала вышел в свет в среду, 22 декабря.

Сериал «Соколиный глаз» был тепло принят фанатами. На агрегаторе Rotten Tomatoes картина удостоилась 92% положительных отзывов кинокритиков и 90% положительных отзывов зрителей.