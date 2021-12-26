26 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

Военно-технический ответ России на приближение США и НАТО к нашим границам будет означать создание аналогичного риска для США и их союзников в виде короткого подлётного времени российских ракет до целей на их территориях.

Владимир Васильев, , 00:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции 24 декабря 2021 года провёл совместное заседание Государственного Совета и Совета при Президенте по науке и образованию. Были обсуждены итоги Года науки и технологий в России, дальнейшее развитие отечественного научного потенциала.

Ракета SpaceX-Imagery

В заключение этого мероприятия Владимир Путин обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову: «А в завершение хочу обратиться к Мантурову Денису Валентиновичу, я думаю, что он знает: сегодня ночью, точнее, под утро проведён залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Гиперзвуковая система «Циркон» — это наша новейшая ракета, которая работает и по морю, по морским целям и по наземным целям. Да, испытания проведены успешно, безупречно, это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и повышении её обороноспособности.

Я Вас прошу передать самые наилучшие пожелания, поздравления коллективам, которые работали над этим изделием, поблагодарить всех за результат и пожелать всем разработчикам, конструкторам, инженерам и рабочим — всем, кто имеет отношение к этой работе, самые искренние слова благодарности».

Денис Мантуров ответил: «В 5:30, действительно, это событие произошло. Всем передам Ваши слова. Спасибо огромное».

Добавлю, что Указом Президента Российской Федерации от 20 декабря 2021 года за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, Обносову Борису Викторовичу, генеральному директору АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

Пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море Mil.ru

Именно эта корпорация занимается разработкой гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты морского базирования ЗМ22 «Циркон». Испытания данного изделия были начаты в 2016 году, а сейчас вошли в завершающую фазу — фазу государственных испытаний. С учётом уверенности в готовности ракеты и соответствия её заданным характеристикам уже начато её серийное производство. Контракт с Минобороны РФ на поставку этих ракет был заключён 24 августа на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

На вооружение Военно-Морского Флота РФ гиперзвуковая ракета «Циркон» будет поставлена в 2022 году, а точнее — в начале 2022 года. В 2022 году ракету получит надводный флот, а подводный флот в лице атомных многоцелевых подводных лодок — ориентировочно в 2025 году. Первым штатным подводным носителем станет АПЛ «Пермь» проекта 885М «Ясень-М».

Гиперзвуковая ракета «Циркон» обладает уникальными характеристиками: скоростью полёта до 8−9 Махов и дальностью полёта более 1000 километров. Она способна преодолеть любые существующие и перспективные системы противоракетной и противовоздушной обороны. Попадание одной такой ракеты может вывести из строя любой крупный надводный корабль.

Такое пристальное внимание президента России Владимира Путина к гиперзвуковой ракете «Циркон» совершенно не случайно. Поставка достаточного количества этих ракет ВМФ РФ покончит с господством США и НАТО на море. Однако это не всё. Похоже, гиперзвуковая ракета «Циркон» станет важной частью военно-технического ответа России на продвижение США и НАТО к границам России.

Как это может быть, президент России Владимир Путин сказал на форуме «Россия зовёт!» 30 ноября 2021 года: «Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлётное время до Москвы будет семь-десять, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут… А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас».

Далее Владимир Путин напомнил, что Россия в этом году испытала новые гиперзвуковые ракеты морского базирования, подлётное время которых «до тех, кто отдаёт приказы», составит около пяти минут. Он также отметил: «Я надеюсь, что до этого не дойдёт. Надеюсь, что чувство здравого смысла и ответственности за свою страну и за мировое сообщество всё-таки будет преобладать».

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В переводе на военный язык это означает следующее: «Российские корабли, оснащённые гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», будут нести боевое дежурство у побережья США». Именно на континентальной территории Соединённых Штатов находятся основные центры политического и военного управления — «те, кто отдаёт приказы», и они при необходимости могут быть поражены ракетами «Циркон» в течение пяти минут.

Вариант с «Цирконами» для России является самым дешёвым и независимым с точки зрения развёртывания. Российские корабли будут просто находиться в нейтральных водах у побережья США, что полностью соответствует международному праву.

Единственно, было бы неплохо в данном регионе в дружественных России странах иметь пункты материально-технического обеспечения ВМФ РФ для пополнения продовольственного и материального резерва, а также для осуществления необходимого технического обслуживания кораблей и судов. Это позволит частям и соединениям флота действовать автономно на протяжении длительных периодов.

Варианты развёртывания российской стратегической авиации или наземных ракетных комплексов в странах Латинской Америки (Кубе, Венесуэле) предполагают заключение соответствующих соглашений. На эти страны тут же будет оказано политическое и экономическое давление, или даже военное в виде блокады со стороны США. Кроме того, придётся поддерживать российскими финансовыми ресурсами политическую стабильность в этих государствах на фоне жёстких экономических санкций со стороны Соединённых Штатов и их союзников по НАТО.

Подведём итог. Военно-технический ответ России на приближение США и НАТО к нашим границам будет означать создание аналогичного риска для США и их союзников в виде короткого подлётного времени российских ракет до целей на их территориях.

И вот тогда американский истеблишмент, в первую очередь, будет вынужден призадуматься — стоит ли разменивать свою личную безопасность на создание опасности у границ России. Есть большие сомнения, что американская элита выберет вариант, предполагающий самоуничтожение.