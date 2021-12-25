Вашингтон, 25 декабря, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Создатель и шоураннер сериала «Пацаны» Эрик Крипке рассказал о третьем сезоне шоу: «Там определенно будет много безумия. Ни для кого не секрет, что мы снимает эпизод о «Герогазме» из комиксов. И мы делаем кое-что еще в первом эпизоде, что, как я полагаю, является самое безумной вещью, которую мы когда-либо делали… и, может быть, одной из самых безумных вещей, которые кто-либо когда-либо пытался осуществить», — цитирует Эрика Крипке Kinonews.

Постер фильма «Пацаны»

Ранее сериал «Пацаны» был номинирован на премию «Эмми» как лучшая драма, выходящая в прайм-тайм.

Первый сезон сериала вышел в свет 26 июля 2019 года на стриминговом сервисе «Amazon Prime Video». На агрегаторе Rotten Tomatoes сериал получил 91% положительных отзывов кинокритиков и 84% положительных отзывов зрителей.