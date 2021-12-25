Лондон, , 22:48 — REGNUM 25 декабря на стриминговом сервисе Netflix было анонсировано, что второй сезон сериала «Бриджертоны» выйдет в свет 25 марта 2022 года. Дату премьеры сериала назвали исполнители главный ролей в коротком видеоматериале.

Лондонские аристократы эпохи Регентства Цитата из сериала «Бриджертоны». 2020

О завершении съемок второго сезона сериала, проходящих в Лондоне, было объявлено в конце ноября этого года. Шоураннер сериала Крис Ван Дусен заявил об этом со словами: «Я не могу дождаться, когда мир увидит, что мы приготовили для них. Встретимся в 2022 году».

Первый сезон сериала «Бриджертоны» вышел на стриминговом сервисе Netflix 25 декабря 2020 года. Однако съемки второго сезона замедлились из-за антиковидных ограничений, с которыми столкнулись и многие другие проекты не только Netflix, но и других киностудий и организаций.