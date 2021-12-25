Браззавиль, 25 декабря 2021, 22:44 — REGNUM В Демократической Республики Конго в одном из ресторанов в городе Бени взорвалась бомба, сообщает Associated Press со ссылкой на мэра города Нарцисса Мутебу.
Отмечается, что число пострадавших впока неизвестно, масштаб разрушений уточняется. Начато расследование.
Взрыв прогремел во время празднования в стране католического Рождества.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные силы Демократической Республики Конго и Уганды заявили, что им удалось уничтожить опорные пункты повстанцев в рамках кампании, начатой в прошлом месяце против террористической группировки Союзные демократические силы.
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