Браззавиль, , 22:44 — REGNUM В Демократической Республики Конго в одном из ресторанов в городе Бени взорвалась бомба, сообщает Associated Press со ссылкой на мэра города Нарцисса Мутебу.

Взрыв Pixabay.com

Отмечается, что число пострадавших впока неизвестно, масштаб разрушений уточняется. Начато расследование.

Взрыв прогремел во время празднования в стране католического Рождества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные силы Демократической Республики Конго и Уганды заявили, что им удалось уничтожить опорные пункты повстанцев в рамках кампании, начатой в прошлом месяце против террористической группировки Союзные демократические силы.

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