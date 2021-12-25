Вашингтон, 25 декабря, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Киностудии Marvel и Sony намерены выдвинут третий фильм о человеке-пауке «Человек-паук: Нет пути домой» на премию «Оскар». Об этом 25 декабря сообщило издание The Hollywood Reporter.

Цитата из видео «SPIDER-MAN: NO WAY HOME — Official Trailer» Youtube.com Человек-паук

Ранее сообщалось, что «Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым голливудским фильмом в уходящем 2021-м году, собрав более 800 миллионов долларов менее, чем за две недели проката. Также фильм стал самым кассовым в период эпидемии коронавируса.

Все номинации 94-й ежегодной церемонии премии «Оскар» американской киноакадемии будут объявлены 8 февраля 2022 года. Сама церемония награждения пройдет 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе (США).