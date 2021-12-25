Москва, , 22:30 — REGNUM Сегодня, 25 декабря, телеканал ТНТ официально объявил победителя 22-го сезона шоу «Битва Экстрасенсов». Последний эпизод вышел в эфир 18 декабря, однако победителя назвали лишь сегодня. Им стал колдун Максим Левин, набравший 45,5% голосов зрителей

Второе, третье и четвертое места соответственно заняли Влад Череватый (31,5%), Ольга Якубович (16%) и Линда Хевард-Миллс (6,5%).

В прошлом 21-м сезоне «Битвы Экстрасенсов», который завершился 26 декабря 2020 года, победу одержал Олег Шепс, набравший 82,73% голосов. Рекордсменом по проценту голосов остается Виталий Гиберт, одержавший победу в 11-м сезоне шоу.