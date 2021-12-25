Санкт-Петербург, 25 декабря 2021, 22:26 — REGNUM Фигуристка Камила Валиева завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию 2021 года.
Так, 15-летняя фигуристка получила за прокат произвольной программы 193,10 балла. В сумме она набрала 283,48 балла.
Второе место заняла Александра Трусова (248,65). Бронза досталась Анне Щербаковой (239,56).
Как сообщало ИА REGNUM, российский дуэт в составе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова стал чемпионом России по фигурному катанию среди спортивных пар.
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