Санкт-Петербург, 25 декабря, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Фигуристка Камила Валиева завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию 2021 года.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат России по фигурному катанию. Валерия Михайлова

Так, 15-летняя фигуристка получила за прокат произвольной программы 193,10 балла. В сумме она набрала 283,48 балла.

Второе место заняла Александра Трусова (248,65). Бронза досталась Анне Щербаковой (239,56).

Как сообщало ИА REGNUM, российский дуэт в составе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова стал чемпионом России по фигурному катанию среди спортивных пар.

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